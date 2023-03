En víspera de la reunión del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, en la que se pretende la remoción del coordinador Miguel Ángel Osorio Chong, el presidente del partido, Alejandro Moreno, asegura que no hay división y que cualquier decisión será de los propios legisladores.

“Siempre el cerrar filas, el dar paso hacia adelante es bueno para todos nosotros. La unidad se construye todos los días. Las y los senadores en este caso, porque es el tema en comento, no sólo tienen mi respeto, mi afecto, tienen mi reconocimiento y apoyo. Son decisiones que habrán de tomar las y los senadores de la República y nosotros habremos de impulsar siempre el trabajo coordinado. Pero no hay división, no hay división. Yo creo que se respeta lo que digan. Nosotros estamos trabajando siempre. Hay posiciones, como les he dicho, la unidad no significa unanimidad”.

Sin embargo, de acuerdo a lo que ha trascendido, la coordinación de los senadores del PRI quedará en manos de Manuel Añorve, quien es incondicional a Moreno Cárdenas. (Por Arturo García Caudillo)