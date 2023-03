Organismos de la sociedad civil acusaron que a pesar de la presencia de Jalisco en la Conferencia del Agua de la ONU que se realiza Nueva York, las políticas públicas del Estado son meras simulaciones.

Afirman por ejemplo que el agua sigue siendo usada como mercancía y no como un bien comunitario, como falaz la recuperación del Río Santiago y que no hay acciones en el Siapa para mejorar el abastecimiento de agua y evitar las fugas.

Habla María González Valencia del IMDEC.

“Pues promoviendo una realidad que no existe en este estado. Sobretodo buscando el relumbrón internacional, los recursos internacionales desde un marco de las falsas soluciones verdes”.

Los activistas acusaron por ejemplo la desecación de los mantos freáticos y los privilegios a industriales para contaminar los cuerpos de agua, como otras de las simulaciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)