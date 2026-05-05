El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, rechazó tener alguna responsabilidad partidista, luego de los rumores que lo señalan como delegado de Morena en Jalisco.

“Yo veo en Jalisco que todo mundo me pone cargos y yo no tengo más que el cargo de subsecretario de Educación Superior. A lo mejor de vez en cuando algunos encargos de platicar con actores políticos como siempre lo he hecho. Es normal cuando vienen las campañas, las especulaciones empiezan. No tengo ninguna responsabilidad partidista, de momento no la pienso tener”.

Villanueva Lomelí acudió al primer informe de labores de la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, donde destacó los avances alcanzados durante su primer año de gestión. (Por Marck Hernández)