La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, calificó a la derecha nacional de estar “democrática y moralmente derrotada” y acusó a la ultraderecha internacional de buscar detener el proyecto de transformación del país.

“Yo pienso que tenemos una derecha nacional democrática y moralmente derrotada que ha coincidido también con intereses extranjeros y por otro lado tenemos una ultraderecha internacional que busca frenar la transformación de nuestro país”.

Sus declaraciones surgieron en respuesta a la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a la capital mexicana.

Brugada también rechazó los comentarios que relativizan o niegan los hechos ocurridos durante la Conquista, calificándolos de visiones racistas y clasistas.

Subrayó la importancia de reconocer las raíces indígenas de México y advirtió que quienes sostengan esa postura “están totalmente equivocados” si creen que avanzarán en el país con ese enfoque.