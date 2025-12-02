Aunque hay datos que llaman la atención en países como Colombia y Ecuador, no se puede afirmar que a través de las remesas se esté llevando cabo lavado de dinero, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No tenemos ningún indicio de que esto tenga que ver con algún tema de lavado de dinero. Nada. De todas maneras, es algo de reconocer, de una generosidad extraordinaria. Y si en algún caso hay un tema ilegal, pues se investiga y se sanciona, pero no se puede explicar nunca. Las remesas tienen años que se envían y tienen que ver con la cercanía y los valores que tenemos los mexicanos. No hay indicios de lavado de dinero y si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y hay que atacarlo, pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas”.

Y es que, añade, son 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. (Por Arturo García Caudillo)