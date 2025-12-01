Un grupo integrado por el ITESO, la Universidad Panamericana, la UNIVA, barras de abogados, Coparmex Jalisco y organizaciones civiles urgió a retomar la reforma al Poder Judicial de Jalisco ante el prolongado retraso legislativo.

Recordaron que, según la Constitución federal, la modificación debió aprobarse en marzo de 2025 y que el plazo para armonizar leyes vence en abril de 2026.

Las organizaciones anunciaron que en enero de 2026 reabrirán la discusión pública con su propuesta original, que plantea garantizar independencia judicial, selección basada en mérito y contrapesos reales.

Llamaron a sumar más voces y evitar que la reforma quede reducida a un trámite legislativo.