La Secretaría de Salud de Jalisco informó que no emitirá una alerta sanitaria por los reportes de agua turbia en el Área Metropolitana de Guadalajara, al no existir evidencia de riesgos epidemiológicos ni aumento en enfermedades gastrointestinales.

El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que la decisión corresponde a instancias federales y que, hasta ahora, los monitoreos mantienen parámetros dentro de lo permitido, aunque se detectaron niveles elevados de cloro en algunos puntos.

No obstante, recomendó evitar el uso del agua si presenta sedimentos o coloración anormal. La problemática, que afecta a cientos de miles de personas en la zona metropolitana, continúa bajo análisis con apoyo de especialistas para determinar su origen y alcance.