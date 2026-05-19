Que no hay pruebas de los señalamientos y supuestos malos tratos, de los que se le acusa al actual director de Instituto Jalisciense de Cancerología, por lo tanto no hay planes de cambiarlo, sentenció el secretario de Salud de la entidad, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien, además, señaló que el tema sí está en discusión con el sindicato de trabajadores de la dependencia.

“Sabemos que hay ahí pues de alguna manera una insistencia de parte del Sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud la sección 28. Nosotros estamos analizando todo el escenario, particularmente buscando si existen realmente pruebas de que la directiva haya afectado a las relaciones laborales de alguna manera. Y hasta el momento no hemos recibido por parte del sindicato esas pruebas” .

El secretario insistió en que no hay planes de cambio de directiva en el Instituto Jalisciense de Cancerología, pero sí hay un diálogo con los trabajadores. (Por Gustavo Cárdenas)