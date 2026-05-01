Personal de la XV Zona Militar destruyó este martes 2 mil 762 armas de fuego aseguradas en distintos operativos realizados por autoridades federales, estatales y municipales en Jalisco.
El acto fue encabezado por el comandante de la Quinta Región Militar, Porfirio Vélez Fuentes, y contó con la presencia del gobernador Pablo Lemus Navarro.
Del total de armamento destruido, 933 eran armas largas y mil 829 armas cortas.
Además, fueron eliminados miles de cargadores, accesorios y más de 225 mil municiones de distintos calibres.
Las autoridades señalaron que el arsenal había sido retirado previamente de circulación durante operativos de seguridad y destacaron que estas acciones buscan reducir riesgos para la población, fortalecer la paz y evitar que las armas lleguen a manos de grupos criminales o jóvenes. (Por Edgar Flores Maciel)
Destruyen más de 2 mil armas decomisadas en Jalisco
Personal de la XV Zona Militar destruyó este martes 2 mil 762 armas de fuego aseguradas en distintos operativos realizados por autoridades federales, estatales y municipales en Jalisco.