Personal de la XV Zona Militar destruyó este martes 2 mil 762 armas de fuego aseguradas en distintos operativos realizados por autoridades federales, estatales y municipales en Jalisco.

El acto fue encabezado por el comandante de la Quinta Región Militar, Porfirio Vélez Fuentes, y contó con la presencia del gobernador Pablo Lemus Navarro.

Del total de armamento destruido, 933 eran armas largas y mil 829 armas cortas.

Además, fueron eliminados miles de cargadores, accesorios y más de 225 mil municiones de distintos calibres.

Las autoridades señalaron que el arsenal había sido retirado previamente de circulación durante operativos de seguridad y destacaron que estas acciones buscan reducir riesgos para la población, fortalecer la paz y evitar que las armas lleguen a manos de grupos criminales o jóvenes. (Por Edgar Flores Maciel)