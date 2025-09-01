Los carriles que se intervienen en estos momentos en la Glorieta Minerva no son carriles de circulación, por lo que se descartan atorones viales; en todo caso, quienes hacen los atorones son los automovilistas mirones, estima el Comisario Metropolitano de la Policía Vial, Israel Boruel Neri.
“Prácticamente ese carril es el que nunca se utiliza; es el carril que utilizamos cuando tenemos choques, pero ese carril prácticamente está en desuso. En cuanto a la vialidad, no nos pega más que por los mirones”.
El Comisario Vial Metropolitano descarta que las obras de embellecimiento de la Glorieta Minerva vayan a colapsar la vialidad. (Por José Luis Jiménez Castro)
Descartan colapsos viales por obras en la Glorieta Minerva
