Al presentar su primer informe de gobierno, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó la reducción de la pobreza y la desigualdad.

“Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente López Obrador, que no sólo separó el poder político del poder económico, sino que con un nuevo proyecto de justicia social, sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. Es pertinente mencionarlo cuantas veces sea necesario, de 2018 a 2024 la población en pobreza pasó de representar el 41.9 por ciento de la población a 29.5 por ciento”.

Aseguró que la Cuarta Transformación no sólo continúa sino que se profundiza, y por ello también destacó el impulso a las reformas legales y constitucionales, comenzando por la reforma judicial que permitió la primera elección de jueces, magistrados y ministros. (Por Arturo García Caudillo)