El titular de la Coprisjal, Antonio Muñoz Serrano, confirmó que el agua que sale de las plantas tratadoras del SIAPA en la Zona Metropolitana cumple con las condiciones de calidad, tras los análisis realizados, por lo que se investiga en qué punto de la red se estaría contaminando.

“Esta agua de uso se ha estado supervisando y las plantas tratadoras, eso sí se los puedo adelantar tienen el cumplimiento y han estado arrojando agua en buenas condiciones, están buscando los del CEA dónde ocurre lo que se puede conocer como contaminación cruzada, esto va a ser seguramente en las redes, pero ellos ya que se encarguen de hacerlo”.

Añadió que desde ayer la Coprisjal inició muestreos en colonias que han reportado agua en mal estado, con un total de 30 zonas analizadas hasta el momento. Las pruebas incluyen cultivos, análisis físico-químicos y estudios bacteriológicos. (Por Edgar Flores Maciel)