El canje gratuito de placas vehiculares en Jalisco concluirá en siete días y aplica únicamente para contribuyentes que pagaron el refrendo 2025 dentro de ese mismo año mediante el Paquete 3×1, informó el gobierno estatal.
Las autoridades indicaron que el trámite puede realizarse sin cita previa en cualquier recaudadora del Área Metropolitana y del interior del estado. Para ello, se debe presentar identificación oficial, comprobante de domicilio reciente, documento que acredite la propiedad del vehículo y el juego de placas con diseño anterior, conocido como Collage o Cabañas. Los horarios de atención varían según la ubicación.
El gobierno estatal advirtió que, una vez vencido el plazo, el canje tendrá costo y la omisión del trámite podrá derivar en sanciones por parte de la Policía Vial. (Por Edgar Flores Maciel)
Concluye en siete días canje gratuito de placas en Jalisco
El canje gratuito de placas vehiculares en Jalisco concluirá en siete días y aplica únicamente para contribuyentes que pagaron el refrendo 2025 dentro de ese mismo año mediante el Paquete 3×1, informó el gobierno estatal.