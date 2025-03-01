El canje gratuito de placas vehiculares en Jalisco concluirá en siete días y aplica únicamente para contribuyentes que pagaron el refrendo 2025 dentro de ese mismo año mediante el Paquete 3×1, informó el gobierno estatal.

Las autoridades indicaron que el trámite puede realizarse sin cita previa en cualquier recaudadora del Área Metropolitana y del interior del estado. Para ello, se debe presentar identificación oficial, comprobante de domicilio reciente, documento que acredite la propiedad del vehículo y el juego de placas con diseño anterior, conocido como Collage o Cabañas. Los horarios de atención varían según la ubicación.

El gobierno estatal advirtió que, una vez vencido el plazo, el canje tendrá costo y la omisión del trámite podrá derivar en sanciones por parte de la Policía Vial. (Por Edgar Flores Maciel)