La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los sismos de magnitud 5.2 registrados este sábado en Pinotepa Nacional, Oaxaca, no provocaron daños.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, se registraron al menos dos movimientos telúricos al suroeste de ese municipio, los cuales fueron percibidos en comunidades de la costa de Oaxaca y Guerrero.

Pese a la intensidad, no se activó la alerta sísmica ni se reportaron afectaciones.

En la Ciudad de México, el movimiento no fue perceptible.