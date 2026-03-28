La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los sismos de magnitud 5.2 registrados este sábado en Pinotepa Nacional, Oaxaca, no provocaron daños.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, se registraron al menos dos movimientos telúricos al suroeste de ese municipio, los cuales fueron percibidos en comunidades de la costa de Oaxaca y Guerrero.
Pese a la intensidad, no se activó la alerta sísmica ni se reportaron afectaciones.
En la Ciudad de México, el movimiento no fue perceptible.
Descartan daños tras sismos de este sábado en Oaxaca
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los sismos de magnitud 5.2 registrados este sábado en Pinotepa Nacional, Oaxaca, no provocaron daños.