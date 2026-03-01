Los fondos de inversión en México alcanzaron un nivel histórico de activos al inicio de 2026, al superar por primera vez los cinco billones de pesos.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, al cierre de febrero el monto llegó a 5 mil 028 billones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 13.3 por ciento.

Este avance refleja una mayor confianza de los inversionistas y consolida a los fondos como una alternativa dentro del sistema financiero, tanto para ahorradores individuales como institucionales.