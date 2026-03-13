El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó que no existen condiciones para emitir una alerta epidemiológica por la calidad del agua que suministra el SIAPA.

“De acuerdo con la Ley General de Salud en su capítulo 17 específicamente, la entidad que puede dictar una alerta epidemiológica en México, y así lo establece la Ley General de Salud, es el c5onsejo General de Salubridad, el Consejo General de Salubridad con quien tenemos comunicación permanente, y no existe condición epidemiológica para el dictado de una alerta de esta naturaleza”.

Pérez Gómez argumentó que, pese a los reportes de agua turbia, con mal olor y presuntamente sin cloración, no se ha registrado un incremento en enfermedades gastrointestinales que justifique una alerta sanitaria.

Además, señaló que en Jalisco el agua potable no está destinada para consumo directo, sino que debe ser tratada antes de beberse.

La postura se da en medio de cuestionamientos de académicos y usuarios por la calidad del suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara. (Por Edgar Flores Maciel)