El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó un posible alto el fuego con Irán al asegurar que su país lleva ventaja en el conflicto armado que suma tres semanas.

Desde la Casa Blanca, afirmó que el objetivo es una “victoria total” y destacó que la ofensiva ha debilitado significativamente las capacidades militares iraníes.

Además, criticó a los aliados de la OTAN por no sumarse a las acciones en el Estrecho de Ormuz.

Recientes reportes apuntan al despliegue de más tropas estadounidenses en la región.