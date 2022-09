Aunque policías investigadores del área de desaparecidos llevan al menos un mes inspeccionando una posible fosa clandestina en la colonia Ciudad Granja de Zapopan, hasta el momento no se ha localizado nada asegura el fiscal de a Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruíz.

Señala que se llegó a ese lugar por reportes de que podría haber personas desaparecidas.

“El área me informa que hasta la fecha o hasta este momento no ha localizado indicios. Son terrenos que están en revisión. La fiscalía de desaparecidos trabaja en base a reportes, en ocasiones denuncias anónimas”.

El fiscal señaló que actualmente sólo son intervenidas dos fosas clandestinas, la de Ciudad Granja en Zapopan y otra más en San Pedro Tlaquepaque de la que no se informaron los resultados obtenidos hasta el momento. (Por José Luis Escamilla)