Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el fiscal General de la República o el presidente de la Corte hayan frenado las acciones para detener a gente involucrada en el caso Ayotzinapa.

“En ningún caso tuve resistencia del fiscal Gertz Manero, ni del presidente de la Corte, porque hablé con ellos y les pedí apoyo, colaboración y los dos siempre dispuestos a ayudar. Ninguno de ellos me dijo, es que no podemos llegar tan alto, o esto no tiene fundamento o para qué nos metemos”.

Dijo discrepar con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que acusa al Fiscal General de interferir, aunque no descartó que hubiera gente al interior de la FGR que interviniera, y confirmó al subsecretario de de Derechos Humanos,

Alejandro Encinas, como coordinador de la investigación. (Por Arturo García Caudillo)