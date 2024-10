Después de dos horas de dejarlos en espera, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social permitió el acceso a personal del cuerpo de bomberos de Guadalajara y finalmente se descartó daños graves en la parte de la Clínica 89 que se derrumbó esta mañana.

El evento ocurrió en la sala de quirófanos que se encuentra en remodelación y por ello no había nadie al momento del desplome. Se informó que la zona dañada no implica daños estructurales al inmueble. Lo expresa la directora de Gestión Integral del Riesgo, Darany López Souza:

“Propio de los trabajos, pues hubo un colapso de uno de los elementos que no es estructural. Al momento de la visita e inspección visual se descarta un tema de riesgo estructural para el inmueble. Importante señalar que el lugar se evacuó de trabajadores porque no está habilitado con pacientes, no está habilitado para servicio”.

Sobre la demora para dejarles ingresar, los bomberos señalaron que al final si se permitió realizar una inspección y se atendieron los protocolos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)