Un cachorro de tigre de aproximadamente seis meses de edad fue resguardado en la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, luego de múltiples reportes de vecinos a Protección Civil y Bomberos de Zapopan, quienes referían que un hombre paseaba con el felino por la calle, en la colonia Santa Margarita.

Luego de una investigación se encontró al propietario del felino, quien entregó la documentación que acredita su posesión, sin embargo, no demostró que cuenta con instalaciones y condiciones necesarias para un animal de esta especie, por lo que no será devuelto mientras no cumplan con los requerimientos.

La directora de Protección Animal en Zapopan, Yamile Lotfe, indica que el cachorro de tigre, que fue llamado “Margarito” se encuentra en óptimas condiciones de salud.

Este es el tercer cachorro de felino de gran tamaño asegurado en lo que va del año, en resguardo del municipio de Zapopan. (Por Claudia Manuela Pérez)