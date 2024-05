Por el momento no se contempla recorrer o reducir los horarios de entrada o salida en la escuelas de educación básica en Jalisco debido a las altas temperaturas, señala el secretario general de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ilich González.

“De momento no porque no hemos visto hasta el momento que la medida corrija, si el caso sigue así, o sea, si deveras se mantiene y se sostiene, porque también puede pasar que acuérdate que llegan las primeras lluvias y a partir de ahí cambia el fenómeno climático”.

Indica que se emitieron recomendaciones como adecuar, organizar o evitar las actividades físicas al aire libre y otorgar horarios de hidratación para los alumnos. (Por Claudia Manuel Pérez)