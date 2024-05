El técnico Javier Aguirre recibió un emotivo adiós por parte del Mallorca, con una rueda de prensa realizada por la directiva.

El Vasco entre lágrimas se mostró muy agradecido.

“Es algo atípico para mí, realmente donde, cuando me he ido de los clubes pues me he ido sin hacer ruido, al final queda el trabajo queda las amistades, y pues eso que algún día yo aquí pueda venir aquí y que me reciban, no, yo siento el calor de la afición”.

“No me quiero romper, debo aguantar como un bribón”, dijo después Aguirre, para tratar de contener las lágrimas, aunque no pudo.

El Vasco dirigió dos años y medio al Mallorca, y logró salvarlo en tres ocasiones del descenso y sobre todo los colocó en una final de Copa del Rey, que perdió hace unas semanas ante el Bilbao. (Por Martín Navarro Vásquez)