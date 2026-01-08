Aclara la Agencia Metropolitana de Movilidad que por el momento no se tiene la intención de infraccionar automovilistas tras la instalación de pintura sobre avenida Vallarta con la nueva velocidad de 50 kilómetros por hora.

Explica que, por ahora, solo es una propuesta, ya que apenas se están validando las cámaras de fotoinfracción y Zapopan, que es el municipio donde se pintaron estas señales de 50 kilómetros, corrige los discos que, por ahora, marcan 60 kilómetros por hora.

La Agencia Metropolitana aclara que, en cuanto esté listo el proyecto, se socializará, pero por el momento descarta aplicar infracciones. (Por José Luis Jiménez Castro)