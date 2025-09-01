El gobierno de Venezuela inició la liberación de un “número importante” de presos políticos, incluidos extranjeros, confirma el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Las excarcelaciones comenzaron este jueves y ocurren bajo el interinato de Delcy Rodríguez, tras la operación militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

La organización Foro Penal, que contabiliza 806 personas en esa situación, confirmó que algunos detenidos ya fueron liberados.