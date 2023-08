Esta noche se cumplen tres días de la desaparición de cinco jóvenes vecinos del municipio de Lagos de Moreno, y al menos por el momento las autoridades descartan que hubieran sido víctimas de violencia.

El coordinador del gabinete estatal de seguridad Ricardo Sánchez Beruben señaló que las cámaras de vigilancia permiten descartar, al menos por el momento, que los jóvenes hubieran sido agredidos.

“Así mismo se han estado ubicando puntos de las cámaras que tenemos del C5 del municipio de Lagos de Moreno, así mismo de las cámaras del núcleo de la feria para ver qué pudiera haber sucedido con estos muchachos. De momento no se presume que hayan sido parte de un hecho de violencia. Es una ilocalización (sic), no hay un hecho de violencia de por medio al menos no confirmado al momento”.

Los desaparecidos son Roberto Olmeda, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y Dante Hernández. (Por José Luis Escamilla)