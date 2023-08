Ante la inconformidad de colectivos porque no se atiende la suspensión definitiva otorgada por un Juzgado de Distrito para la reinstalación del Antimonumento del 5J en Paseo Alcalde, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, afirmó que las medidas judiciales se acatarán al pie de la letra.

El edil señaló que la resolución pide se cumplan con todas las medidas de seguridad necesarias y por ello solicitaron dictámenes a varias dependencias. Sobre la multa de 100 mil pesos al director de Inspección y Reglamentos, el edil señala que la resolución tiene un error, porque Óscar Villalobos Gámez dejó el cargo al menos hace dos años:

“Este asunto de Óscar Villalobos sí está un poco más complicado de cumplir porque desde que recuerdo tiene prácticamente dos años fuera de la administración él era el director de inspección de la pasada administración y ya no estuvo con nosotros a partir de la administración 21-24 entonces pues esa sí no la voy a poder cumplir”.

El edil afirmó que en cuanto tengan todos los dictámenes de Protección Civil la figura se reinstalará en el Centro. (Por Héctor Escamilla Ramírez)