Aunque las investigaciones apenas comienzan y hay varias teorías sobre el caso, la fiscalía de Jalisco aún no tiene elementos para confirmar que fue un crimen político el asesinato la semana pasada del pre candidato a la presidencia municipal de Mascota Jaime Vera Alanís.

El fiscal Luis Joaquin Méndez Ruíz indicó que se analizan varias posibilidades.

“Bueno, hasta ahorita la información que tenemos no nos ha dado la línea para que sea un tema electoral, nada más quiero ser claro en eso, hasta ahorita, hasta el momento con la información que tenemos. Es una investigación que está en curso y ustedes saben que en cualquier momento puede cambiar, pero ahorita lo que podemos informar es que no tenemos una línea precisa o dura que sea un tema electoral”.

Ayer el gobernador Enrique Alfaro pidió que no se utilice el asesinato del político con fines electorales y que no se adelanten teorías sobre el crimen. (Por José Luis Escamilla)