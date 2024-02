Sigue en pie el proyecto de ampliación del carril BusBici del centro de la ciudad en la avenida República, prolongación de la avenida Hidalgo, hasta Plutarco Elías Calles, señala el director de Obras Públicas de Guadalajara, Francisco Ontiveros.

Reconoce que no hay todavía una asignación de recursos para este proyecto.

“El carril BusBici que fue tan polémico ya cumplió un año de uso y no hemos tenido un solo accidente de ciclistas es un carril que se usa de manera muy intensa, entonces existe un proyecto, no se está ejecutando todavía, no existe todavía suficiencia presupuestal para poder hacer la continuación de este Bus-Bici desde lo que es el centro de Guadalajara hasta lo que es el poniente de la ciudad”.

El carril Bus-Bici actualmente abarca desde López Mateos hasta el Centro de la ciudad por la avenida Hidalgo. (Por Claudia Manuela Pérez)