En Jalisco no se ha detectado, hasta el momento la variante Ómicron del Covid-19, señala el secretario de Salud, Fernando Petersen.

“Todavía no hay una circulación absoluta en el país de Ómicron, entonces estamos trabajando ahorita con la Universidad, con la finalidad de que pueda secuenciarse aquí y no tenga que mandarse al INDRE. En Jalisco no tenemos todavía ninguna evidencia y ninguna secuenciación que nos hable que tenemos el virus, pero es cierto que también tampoco estemos secuenciando grandes cantidades de personas”-

Agrega que por el momento se revisan las personas que tienen antecedentes de viajes a Sudáfrica. (Por Claudia Manuela Pérez)