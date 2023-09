Luego que en redes sociales de vecinos de La Floresta en Zapopan se divulgó un mensaje donde se afirmó que, tras la cancelación de la construcción de un Banco del Bienestar en un parque de El Fortín, ahora pretendían llevarlo a un área verde de esta colonia, ubicada a sólo unas manzanas de distancia, representantes vecinales señalaron que esta información de momento no tiene fundamentos.

En la publicación se ve la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el sitio, pero se aseguró que no hay ningún acuerdo del ayuntamiento para que una fracción de este parque de La Floresta sea entregado. De hecho, al no haber aún sesión del ayuntamiento, tampoco se ha suspendido de todo el comodato que existe por la entrega del parque de El Fortín. Juliana Villamil, coordinadora vecinal de El Fortín señala:

“Hasta el momento no hay nada de eso y no han entregado las opciones del área de patrimonio para el área donde si se vaya a construir el Banco” (Por Héctor Escamilla Ramírez)