La reunión que sostuvieron representantes de operadores de plataformas digitales y la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado, no llegó a buen término. Los representantes de los operadores se levantaron de la mesa al asegurar que no había disposición para llegar a acuerdos y afirmar que estaban relegando la responsabilidad al Ejecutivo cuando reajustar la ley compete a los diputados.

A la mesa acudieron los mismos representantes que el miércoles presentaron un pliego petitorio y organizaron una manifestación. El encuentro sólo llego al tema del nuevo impuesto de 1.5 por ciento por viaje y colapsó cuando un funcionario de Setran aseguró que estas personas no están registrados como choferes en ninguna empresa y su asociación carece de registro. Habla César Castillo del Consejo de Conductores de Jalisco:

“El tema del registro si tiene el Consejo de Conductores Asociación Civil o no, es lo más irrelevante. Aún así fuera yo sólo tengo todo mi derecho ciudadano de venir a exigir y yo creo que ya basta de estar polarizando los temas”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)