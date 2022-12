Debido a que las cifras de Covid-19 se mantienen todavía dentro de lo esperado, no es necesario regresar a la obligatoriedad del cubrebocas, considera el jefe de Promoción de la Salud en Jalisco, Jesús Segura Arias, al llamar a la población a acudir a los módulos itinerantes para realizar una prueba rápida en caso de presentar síntomas.

“Hasta este momento pues dadas las cifras, pese a que se mantienen a la alza, pues no ha sido algo que empiece a desatar lo que es los servicios de salud. Entonces, en esto momento no es algo que se tenga previsto, pero más sin embargo es una situación, una condición que se está evaluando semana a semana”.

Segura Arias indica que en promedio se registran 150 contagios diarios, cifra considerada aún baja. (Por Gricelda Torres Zambrano)