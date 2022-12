El Gobierno de la República presentará una iniciativa para acelerar la discusión y aprobación de la Ley reglamentaria del artículo 33 constitucional, de forma que se elimine la expulsión o la deportación discrecional de extranjeros, así lo informa el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Esa iniciativa se presentó desde hace cinco años en el Senado de la República, fue aprobada y actualmente se encuentra en Cámara de Diputados. Hicimos ya la consulta a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y vamos a presentar una opinión para que se modifique la minuta y no tenga facultades el Instituto Nacional de Migración, ya no podrá ser usado nunca más como un pretexto para deportar o expulsar via fast track a alguien”.

Asimismo, se garantizará el derecho de audiencia de los extranjeros que estén en riesgo de deportación. (Por Arturo García Caudillo)