El gobierno electo de Jalisco desconoce la propuesta que presentó esta mañana, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, ante la Junta de Coordinación Metropolitana, sobre un cambio en el proyecto de la Línea 5 para que conecte a Juanacatlán, El Salto y Tonalá, así lo indica el gobernador electo, Pablo Lemus.

“Con todo respeto para el presidente municipal de Tonalá, yo no veo en donde conectemos Línea 5 con Tonalá, no veo hacia dónde, lo que está proyectado, ojo, por eso no podemos hablar con ocurrencias tiene que ser con proyectos ejecutivos y técnicos”.

Indica que lo que sí se analiza es que el Peribús, que está proyectado hasta el centro de Tonalá, pueda llegar al Hospital Civil de Oriente.

Sin decir fecha, Lemus Navarro señaló que en las próximas semanas se reunirá con la presidenta, Claudia Sheinbaum para hablar de este y otros proyectos para Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)