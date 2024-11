Primero tienen que ponerse de acuerdo los municipios metropolitanos sobre el modelo de recolección y manejo de basura para que el Gobierno de Jalisco pueda apoyarlos, señala el gobernador de electo Pablo Lemus.

Indica que el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, habla mucho ante los medios, pero no se ha acercado ante la autoridad estatal.

“El modelo de manejo de residuos, sobre todo la recolección de basura constitucionalmente, ojo constitucionalmente pertenece a los municipios no al Gobierno del Estado, que ellos se pongan de acuerdo en el modelo y yo puesto para apoyar, honestamente el único municipio que me ha contactado hasta el día de hoy para apoyo en el modelo en el manejo de residuos ha sido Guadalajara”.

Indica que tiene agendadas entrevistas para los próximos días con las alcaldesas de El Salto y Tlaquepaque. (Por Claudia Manuela Pérez)