Reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum, ignorar el por qué de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, de disolver la alianza entre Delta y Aeroméxico.

“No sabemos por qué es esta decisión y también los alcances que ya también le vamos a pedir a Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes que pueda emitir un comunicado de los alcances de esta decisión del Departamento de Transporte. Y también estamos viendo cuál es la razón por la cual toman esta decisión. De todas maneras sigue siendo competitivo Aeroméxico. Apenas se recibió el día de ayer y se va a enviar un escrito al Departamento de Transporte”.

Rechazó que la decisión del gobierno mexicano de enviar los vuelos de carga al AIFA tenga que ver con esta medida, e incluso aseguró que las aerolíneas estadounidenses están muy contentas porque el Aeropuerto Felipe Ángeles es una mejor opción para ellos que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)