Goteras, ventanas quebradas, drenaje insuficiente, sin luminarias y muy vandalizado, se trata del mercado municipal Juan Álvarez en la zona centro de Guadalajara.

Laura Díaz, locataria, lamenta que desde hace 12 años no se le da el mínimo mantenimiento al mercado y se le nota muchísimo.

“En primera instancia un letrero que diga que es mercado porque que no lo tiene como tal, un logo no lo tiene. A parte una buena pintura por la parte de afuera, en cuestión de goteo, láminas, vidrios, todo literal — De aquí alcanzo a ver que ya están todas por ningún lado las pobres ventanas esas – Así es, relativamente así es — Llueve y se les mete el agua? — Si, llueve, se nos mete el agua; hay demasiadas goteras, de repente el drenaje no es suficiente y empieza a gotear para adentro del mercado en vez de para afuera — Brota para acá? — Exactamente, de manera más atenta que si nos vengan a reparar”.

El desgaste es por dentro y por fuera, el mercado Juan Álvarez sobre la calle Alameda está en pésimas condiciones. (Por Gustavo Cárdenas)