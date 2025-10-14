La presidenta Claudia Sheinbaum dice desconocer a cuántos políticos y funcionarios mexicanos les ha sido revocada la visa para entrar a los Estados Unidos.

“El Gobierno de los Estados Unidos ha sido muy claro en esto de que es una información personal. Quién lo sabe es la persona que en todo caso le pudieron haber retirado la visa, pero no es una información que ellos compartan con el Gobierno de México, dado que es una información personal, a menos que hubiera una investigación que ya tuviera que ver con seguridad pública y entonces se podría conocer, pero son informaciones de manera individual que hace, en este caso el Gobierno de los Estados Unidos, ya sea a través de la Embajada o de los consulados”.

Y es que la agencia de noticias Reuters publicó que Estados Unidos ha retirado la visa a cerca de 50 políticos y funcionarios mexicanos, aunque no precisó la cifra ni los nombres. (Por Arturo García Caudillo)