Se llevó a cabo la primera reunión entre el Ejecutivo estatal y los grupos parlamentarios del Congreso de Jalisco para analizar el futuro de la reforma judicial.

El encuentro fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, quien informó que el objetivo es construir un acuerdo que permita avanzar en el tema con consenso.

“Ellos abordaron las inquietudes que tienen sobre el dictamen que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales, y que también se dio cuenta en el pleno con una primera lectura. Ahí acordamos abrir diálogo”.

Para este martes, a las dos de la tarde, está prevista una segunda reunión entre el gobernador, el secretario general de Gobierno y los representantes de todas las fracciones legislativas, con el fin de continuar las negociaciones y evitar el mecanismo de sorteo mediante tómbola en la designación de magistrados. (Por Edgar Flores Maciel)