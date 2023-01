Jalisco tiene un par de meses solicitando a la Federación vacunas contra el Covid-19 para refuerzo de adultos con alguna vulnerabilidad y mujeres embarazadas, pero no hay respuesta, señala el director de Evidencia e Inteligencia en Salud, Roberto Carlos Rivera.

“Insistiendo bastante con la Federación para que se dote de más vacunas para refuerzo del resto de los grupos poblacionales de riesgo no, adultos mayores, mujeres embarazadas y la personas que tengan alguna comorbilidad, pero de momento no tenemos una respuesta pues puntual. En realidad no tengo el dato de cuántas pedimos, sino que pedimos que nos doten y bueno muchas veces ya depende de ellos”.

La última vez que llegaron vacunas para adultos en Jalisco fue en octubre del año pasado, del laboratorio CanSino. (Por Claudia Manuela Pérez)