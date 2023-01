Luego que la empresa Caabsa Eagle acusó que el ayuntamiento de Zapopan les cerró las puertas del basurero de Picachos y eso derivó en la crisis de basura en el municipio de Guadalajara en las últimas semanas, el alcalde Zapopan, Juan José Frangie, señaló que ellos sólo le pidieron a la compañía que llevaran los desechos en góndolas y no directamente en los camiones recolectores.

“Lo único que le pedimos nosotros a Caabsa es que llevaran góndolas, no camiones, imagínense el problema que tenemos, era una fila de camiones, tardaban hasta 45 minutos en descargar. Como no les pagan a los gondoleros, pues no les dan servicio y a mí me echaron la culpa. Yo ni vela tengo en el entierro”.

El edil coincidió que el servicio que oferta la empresa Caabsa es deficiente y celebró que en su municipio el servicio de recolección de residuos sólidos sea municipal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)