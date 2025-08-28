Lo que inició como la detención de dos sujetos por posesión de droga terminó en el hallazgo de un centro de monitoreo clandestino en la colonia Lomas de San Eugenio, en Guadalajara. Policías estatales detectaron que los sospechosos intentaron huir y, tras su captura, ubicaron un C2 en proceso de montaje dentro de una torre departamental.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, detalló que el sitio contaba con múltiples cámaras y pantallas para vigilar el movimiento de personas, vehículos y posibles patrullas.

“Se detectaron varias cámaras que prácticamente tenían vigiladas la mayoría de las torres, así como el interior de lo que sería el propio edificio y tenían monitores en donde observaban el movimiento tanto de personas como de vehículos o si pudieran llegar patrullas”.

Se presume que uno de los detenidos se hacía pasar por técnico de empresas cableras para instalar de manera clandestina el sistema de vigilancia ilegal. (Por Edgar Flores Maciel)