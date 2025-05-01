El 70 por ciento de los homicidios que se cometen en este país se ejecutan con armas de alto poder que utiliza el crimen organizado, de ahí la urgencia de ponerle un freno al tráfico, asegura Eduardo Guerrero Gutiérrez, socio fundador de Lantia Consultores.

“El crimen organizado es de los que tienen mayor capacidad de fuego en el mundo. Impresiona mucho del tipo de arma de última generación que poseen, armas largas por supuesto y eso obviamente incrementa la letalidad de sus ataques ¿no?. Más o menos el 70 por ciento de los homicidios que ocurren en México son perpetrados por grupos criminales con este tipo de armas, de manera que sí es muy importante para México que se combate el tráfico ilegal de Estados Unidos a nuestro país”.

Eduardo Guerrero, especialista en seguridad, participará este jueves en el foro “Tráfico de Armas en México, que se realiza de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el auditorio Raúl Padilla López del CUCEA de la UdeG. (Por Gricelda Torres Zambrano)