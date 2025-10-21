Confirma el Gobierno de la República que existe un mercado negro de medicamentos oncológicos en perjuicio del Sector Salud, así lo comenta el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch.

“La Cofepris ha estado haciendo bastantes operativos, sobre todo, cerca de los hospitales públicos que dan servicios oncológicos y ha detectado un grupo importante de farmacias que vendían medicamentos que tenían su origen en el propio sector público. También ha detectado medicamentos falsificados que han ingresado sin ningún suministro seguro a la cadena de proveeduría privada”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que en estos casos lo correcto es presentar la denuncia correspondiente.

“Sí, tiene que presentarse denuncia penal. Cualquiera que trabaje en un hospital público, extraiga un medicamento para venderlo en la farmacia de la esquina, es un delito y tiene que ser presentada la denuncia”. (Por Arturo García Caudillo)