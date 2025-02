A la fecha, poco más de 14 mil personas han sido deportadas a México por la administración Trump, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Son, desde el 20 de enero, catorce mil 400 personas, 470 personas que han regresado, once mil 379 mexicanas y mexicanos y tres mil 91 extranjeros. Y en el caso de Comar, de las personas que llegaron a México de otras nacionalidades que están pidiendo su asilo, estamos haciendo una revisión con Comar, yo espero que la próxima semana ya podamos informarles”.

Y es que una cantidad importante de cubanos, venezolanos y haitianos que perdieron la cita de CBP One por el freno que puso el presidente Trump a este programa, están pidiendo asilo en México para no tener que regresar a su país de origen. (Por Arturo García Caudillo)