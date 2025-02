La bancada del PRI en el Congreso de Jalisco anunció que presentarán una iniciativa para armonizar la reforma judicial en el estado.

En ella, se prevé que la organización de la elección para renovar al Poder Judicial estatal sea hasta el año 2027, indica la diputada priísta en el Congreso local, María del Refugio Camarena.

“El PRI no ve condiciones para que se realice una elección en 2025. No hay presupuesto, no hay consenso, lo quieren hacer todo en lo oscurito y así no podemos avalar. Definitivamente, la postura del PRI es llevar toda la elección hasta 2027″.

Por otra parte, la bancada priísta señaló que esperarán el dictamen sobre infancias trans para determinar si van a favor o en contra. (Por Marck Hernández)