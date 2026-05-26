La tasa de desempleo en México registró un ligero incremento durante el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con datos del INEGI, la tasa de desocupación se ubicó en 2.6 por ciento de la Población Económicamente Activa, cifra superior al 2.5 por ciento reportado en el mismo periodo del año anterior.

Es decir, de enero a marzo, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas mientras que el sector de servicios tuvo el mayor número de trabajadores con 207 mil.