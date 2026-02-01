Con el objetivo de facilitar la regularización vehicular, el Servicio Estatal Tributario anunció descuentos en multas de movilidad, recargos y trámites vehiculares durante el próximo mes de junio.

El titular del organismo, Carlos Arias Madrid, informó que los beneficios incluyen descuentos del 50 por ciento en multas de movilidad y del 70 por ciento en el trámite de cambio de propietario.

“A partir del jueves vamos a iniciar con un proceso de regularización y un estímulo que se va a generar para los que tengan infracciones o multas de movilidad de un 50% de descuento para que puedan regularizar su vehículo. 50 por ciento descuento en multas, 70 por ciento de descuento que ya existe en el cambio propietario”.

Asimismo, para los contribuyentes con adeudos en el refrendo vehicular 2026 se aplicará un descuento del 80 por ciento en recargos.

Las autoridades precisaron que, para acceder al beneficio en multas de movilidad, los propietarios deberán estar al corriente en los pagos correspondientes a este año y no contar con un proceso administrativo de ejecución vigente. (Por Edgar Flores Maciel)