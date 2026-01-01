Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó que la película “Top Gun: Maverick”, protagonizada por Tom Cruise, no infringió los derechos de autor de Top Guns, un artículo publicado en 1983 por el periodista Ehud Yonay que inspiró el filme original de 1986.

El fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones en Pasadena, California, que respaldó a Paramount Pictures al concluir que no existe similitud sustancial entre la cinta y el texto periodístico.

No obstante, el estudio aún enfrenta una demanda pendiente en Nueva York relacionada con la autoría del guión. (Por Katia Plascencia Muciño)